RWE Aktie News: RWE am Nachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 31,70 EUR zu.

Um 15:53 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 31,70 EUR. Bei 31,91 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,57 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.019.370 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.04.2023 markierte das Papier bei 43,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 26,33 Prozent niedriger. Am 27.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,21 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,70 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,000 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 43,48 Prozent auf 6.072,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.744,00 EUR gelegen.

Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 5,84 EUR im Jahr 2023 aus.

