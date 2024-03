RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 31,48 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 31,48 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,40 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,57 EUR. Bisher wurden via XETRA 46.982 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR an. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 26,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.02.2024 (30,21 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 4,03 Prozent wieder erreichen.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,00 EUR.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die RWE-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,84 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

