RWE Aktie News: RWE verteuert sich am Mittag

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 31,46 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 31,46 EUR zu. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,63 EUR an. Mit einem Wert von 31,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 713.966 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 36,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 13,45 Prozent niedriger. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 13,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,10 EUR je RWE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 42,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 13.11.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 6,07 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 20.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von RWE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,02 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Abgaben

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

XETRA-Handel DAX schwächelt nachmittags