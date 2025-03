RWE Aktie News: RWE verteuert sich am Vormittag

Kurs der RWE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 31,19 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 31,19 EUR. Bei 31,27 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,20 EUR. Bisher wurden heute 34.782 RWE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 16,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 13.11.2024. Das EPS wurde auf 1,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,44 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 20.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 3,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

