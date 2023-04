RWE Aktie News: RWE gewinnt am Mittag an Boden

Aktien in diesem Artikel RWE 41,09 EUR

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 41,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 41,38 EUR. Bei 40,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 388.551 Stück gehandelt.

Bei 43,97 EUR erreichte der Titel am 21.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,94 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,32 EUR für die RWE-Aktie.

RWE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 10.744,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.855,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte RWE am 11.05.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 15.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 3,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

