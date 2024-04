RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 32,31 EUR nach oben.

Das Papier von RWE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 32,31 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 1.506.928 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,18 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 7,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,77 EUR aus.

Am 14.11.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.072,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die RWE-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,74 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

