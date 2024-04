RWE Aktie News: RWE reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 32,52 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 32,52 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 32,93 EUR. Bei 31,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.467.313 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 24,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,77 EUR an.

RWE veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 49,03 Prozent auf 5.476,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 10.744,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte RWE am 15.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 14.05.2025.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,74 EUR je Aktie.

