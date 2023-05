RWE Aktie News: RWE am Nachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel RWE 42,52 EUR

Um 15:52 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 42,40 EUR. Bei 42,60 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 42,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 811.289 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2022 bei 34,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,87 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,09 EUR je RWE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 11.05.2023. Das EPS lag bei 2,25 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.409,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 93,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.855,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.05.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 3,56 EUR je Aktie aus.

