RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Vormittag stärker

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 42,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 42,53 EUR. Bei 42,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 85.739 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 43,97 EUR markierte der Titel am 21.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 3,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,09 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 11.05.2023. In Sachen EPS wurden 2,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,03 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 9.409,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.855,00 EUR umgesetzt.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 15.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

