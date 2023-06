RWE Aktie News: RWE kommt am Mittag kaum vom Fleck

Aktien in diesem Artikel RWE 39,78 EUR

Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 39,84 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,05 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 39,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,88 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 150.727 Stück gehandelt.

Am 14.09.2022 markierte das Papier bei 43,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2022 (34,40 EUR). Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 13,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,45 EUR je RWE-Aktie aus.

RWE gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 9.409,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.002,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,64 EUR je RWE-Aktie.

