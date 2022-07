RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag gefragt

Um 12.07.2022 12:22:00 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 36,67 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 36,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,23 EUR. Bisher wurden heute 270.440 RWE-Aktien gehandelt.

Am 20.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 16,60 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,39 EUR am 21.07.2021. Mit einem Kursverlust von 29,17 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,13 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 0,850 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,08 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte RWE am 12.05.2022 vor. Es stand ein EPS von 1,09 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 8.002,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 67,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.783,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von RWE.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 2,08 EUR je Aktie.

