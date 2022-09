RWE Aktie News: RWE verteuert sich am Montagvormittag

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 41,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 41,88 EUR. Bei 41,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 40.668 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,75 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,67 EUR am 13.10.2021. Abschläge von 41,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,985 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,96 EUR.

RWE ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ein EPS von 0,80 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.298,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 118,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 3.792,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2022 terminiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 2,08 EUR je Aktie belaufen.

