RWE Aktie News: RWE am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 36,50 EUR ab.

Um 11:49 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 36,50 EUR ab. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 36,41 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,81 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 361.495 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2022 bei 43,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.10.2022 Kursverluste bis auf 36,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,00 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 10.08.2023 vor. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,12 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 34,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 4,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

