RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 34,67 EUR.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 34,67 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 34,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 466.028 RWE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2023 auf bis zu 43,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 31,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,00 EUR angegeben.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.476,00 EUR – eine Minderung von 34,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.298,00 EUR eingefahren.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,81 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

