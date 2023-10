RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag im Plus

Kursverlauf

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 34,82 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 34,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 34,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,80 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 49.790 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 43,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 25,07 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,55 EUR am 06.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 9,39 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 52,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5.476,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.298,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte RWE am 14.11.2023 präsentieren. RWE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,81 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu

Freundlicher Handel: Anleger lassen LUS-DAX mittags steigen