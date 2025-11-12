RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Mittag fester

So bewegt sich RWE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 44,38 EUR zu.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 44,38 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,92 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,00 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.221.106 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,92 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 1,20 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 59,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,43 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,83 EUR aus.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,13 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

