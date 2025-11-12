RWE Aktie News: RWE haussiert am Nachmittag
Die Aktie von RWE gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,7 Prozent auf 45,80 EUR zu.
Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 6,7 Prozent auf 45,80 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 45,95 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,00 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.665.300 Stück gehandelt.
Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 39,39 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,43 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,83 EUR je RWE-Aktie an.
Am 14.08.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je RWE-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:21
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13:06
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|17:21
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13:06
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|14.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
