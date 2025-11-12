DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,91 +2,1%Nas23.340 -0,6%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1596 +0,1%Öl62,77 -3,7%Gold4.201 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 RWE 703712 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
So entwickelt sich RWE

RWE Aktie News: RWE haussiert am Nachmittag

12.11.25 16:08 Uhr
RWE Aktie News: RWE haussiert am Nachmittag

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,7 Prozent auf 45,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
46,56 EUR 3,61 EUR 8,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 6,7 Prozent auf 45,80 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 45,95 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,00 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.665.300 Stück gehandelt.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 39,39 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,43 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,83 EUR je RWE-Aktie an.

Am 14.08.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein

RWE-Aktie stärker: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
17:21RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
16:26RWE KaufenDZ BANK
13:06RWE BuyJefferies & Company Inc.
10:11RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:11RWE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17:21RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
16:26RWE KaufenDZ BANK
13:06RWE BuyJefferies & Company Inc.
10:11RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:11RWE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen