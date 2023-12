RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 40,93 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 40,93 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 40,98 EUR zu. Bei 40,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.817 RWE-Aktien.

Am 25.01.2023 markierte das Papier bei 43,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 6,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 31,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 53,77 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.11.2023. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 49,03 Prozent auf 5.476,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 5,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende in Grün

RWE-Aktie steigt: EU-Kommission bewilligt Milliardenzahlung an RWE

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer