RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die RWE-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 41,97 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 42,03 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,90 EUR. Bisher wurden heute 37.039 RWE-Aktien gehandelt.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,52 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 29,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2020 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,77 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.744,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 4.855,00 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von RWE wird am 21.03.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2022 4,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Siemens Gamesa-Aktie stabil: Windräder-Auftrag für größten dänischen Offshore-Park

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

RWE-Aktie schließt in Grün: "Rückbau" von Lützerath gestartet - Polizisten rücken vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE