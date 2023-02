RWE Aktie News: RWE am Mittag auf rotem Terrain

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 39,76 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 39,54 EUR. Bei 40,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 273.595 Aktien.

Am 20.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,57 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 32,52 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,95 EUR.

RWE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RWE mit 2,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 121,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.744,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.855,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte RWE am 21.03.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 12.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,39 EUR je RWE-Aktie belaufen.

