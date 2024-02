RWE Aktie News: RWE am Mittag fester

RWE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 32,77 EUR.

Das Papier von RWE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 32,77 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 32,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,64 EUR. Zuletzt wechselten 550.742 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,31 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 31,55 EUR fiel das Papier am 07.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 3,72 Prozent sinken.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2022 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,994 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,73 EUR je RWE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.11.2023. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 0,03 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.072,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.03.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,71 EUR je RWE-Aktie.

