RWE Aktie News: RWE am Vormittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 32,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die RWE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 32,50 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,67 EUR. Die RWE-Aktie sank bis auf 32,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,64 EUR. Zuletzt wechselten 66.990 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 32,40 Prozent zulegen. Am 07.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,994 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,73 EUR aus.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 EUR, nach 0,03 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.072,00 EUR – das entspricht einem Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 vorlegen. RWE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 5,71 EUR im Jahr 2023 aus.

