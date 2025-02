RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Abschlägen

RWE im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 28,29 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 28,29 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 27,95 EUR. Bei 28,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.502.127 RWE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,35 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,49 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 1,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,69 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 13.11.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,56 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,07 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte RWE am 20.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte RWE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

