RWE Aktie News: RWE gibt am Donnerstagvormittag ab

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 28,26 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 28,26 EUR. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 27,95 EUR. Bei 28,21 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 292.623 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 41,69 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 13.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,56 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,07 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,74 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,99 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Freundlicher Handel: DAX klettert zum Handelsende

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Handelsende

RWE-Aktie in Rot: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung