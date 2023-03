RWE Aktie News: RWE tendiert am Montagmittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 38,43 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,93 EUR nach. Mit einem Wert von 38,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 417.855 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Bei 34,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 11,72 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2020 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 52,27 EUR.

RWE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. RWE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.744,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.855,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die RWE-Bilanz für Q4 2022 wird am 21.03.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 15.05.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,50 EUR je Aktie belaufen.

