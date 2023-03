RWE Aktie News: RWE am Nachmittag höher

Um 15:52 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 38,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 38,99 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 977.202 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 43,97 EUR markierte der Titel am 20.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 11,64 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 34,40 EUR. Abschläge von 12,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2020. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,27 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 10.11.2022. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.744,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 121,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.855,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte RWE am 21.03.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.05.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 4,50 EUR im Jahr 2022 aus.

