RWE Aktie News: RWE am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 38,48 EUR ab. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 38,48 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,65 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.150 Stück gehandelt.

Bei 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2020 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,27 EUR.

Am 10.11.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. RWE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 121,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.744,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.855,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.05.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2022 4,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andre Laaks, RWE