RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 31,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 31,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 31,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,80 EUR. Zuletzt wechselten 109.918 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 43,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). 36,39 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.02.2024 auf bis zu 30,21 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2022 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00 EUR an.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 49,03 Prozent auf 5.476,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 18.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,84 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

