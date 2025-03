RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 31,30 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 31,30 EUR nach oben. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,62 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 571.990 RWE-Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 13,89 Prozent niedriger. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,31 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,10 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,44 EUR.

Am 13.11.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 4,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,07 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von RWE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 3,02 EUR im Jahr 2024 aus.

