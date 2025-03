RWE Aktie News: RWE am Donnerstagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 31,65 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 31,65 EUR zu. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,67 EUR aus. Bei 31,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.545.863 RWE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,35 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 12,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 12,29 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,44 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 13.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,56 EUR, nach 2,44 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 4,74 Mrd. EUR, gegenüber 6,07 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,90 Prozent präsentiert.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von RWE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 3,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

