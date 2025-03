RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Vormittag vor

RWE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 31,38 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 31,38 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 31,50 EUR. Mit einem Wert von 31,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 117.683 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 36,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 15,84 Prozent Luft nach oben. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 11,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,44 EUR an.

RWE ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,44 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 4,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,07 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2025 terminiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 3,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

