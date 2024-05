RWE Aktie News: RWE am Nachmittag ohne große Veränderung

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der RWE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 34,53 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die RWE-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 34,53 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 34,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 34,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.521.996 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,93 EUR) erklomm das Papier am 17.05.2023. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 19,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 30,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 12,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,68 EUR je RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,17 EUR gegenüber 2,15 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,61 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,41 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

RWE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX letztendlich freundlich

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Plus

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Freitagmittag