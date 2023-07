RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag im Aufwind

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 39,30 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 39,30 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 39,42 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,23 EUR. Bisher wurden heute 229.778 RWE-Aktien gehandelt.

Am 14.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,11 EUR. Dieser Wert wurde am 15.07.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 10,66 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 52,45 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 11.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.409,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.002,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,85 EUR je RWE-Aktie.

