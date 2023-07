RWE Aktie News: RWE tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 39,19 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 39,19 EUR nach oben. Die RWE-Aktie legte bis auf 39,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,23 EUR. Bisher wurden heute 26.107 RWE-Aktien gehandelt.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR an. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 12,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 35,11 EUR fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 11.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent auf 9.409,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.002,00 EUR in den Büchern gestanden.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,85 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

