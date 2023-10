RWE Aktie News: RWE verteidigt am Mittag Tendenz

Kurs der RWE

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von RWE. Bei der RWE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 33,99 EUR.

Mit einem Kurs von 33,99 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 34,44 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,57 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 33,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 651.908 RWE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2023 auf bis zu 43,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 28,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 31,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,00 EUR angegeben.

RWE ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,12 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 5.476,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 34,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 8.298,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,81 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schließt im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Minus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags zurück