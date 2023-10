RWE Aktie News: RWE am Vormittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 33,98 EUR.

Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 33,98 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,98 EUR zu. Bei 33,57 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 151.310 RWE-Aktien.

Am 25.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 21,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 31,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 7,15 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,00 EUR.

RWE gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5.476,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.298,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte RWE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,81 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schließt im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Minus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags zurück