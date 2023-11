RWE Aktie News: RWE am Montagvormittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 36,20 EUR abwärts.

Das Papier von RWE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 36,20 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 36,13 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,16 EUR. Bisher wurden heute 41.931 RWE-Aktien gehandelt.

Bei 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 20,30 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 31,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 52,05 EUR.

RWE ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 49,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.744,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.476,00 EUR.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 13.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 4,94 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich mit Abgaben

XETRA-Handel LUS-DAX im Minus

LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag