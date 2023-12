RWE Aktie News: RWE am Mittag mit angezogener Handbremse

RWE im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 40,67 EUR.

Mit einem Wert von 40,67 EUR bewegte sich die RWE-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,77 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 40,47 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,60 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 226.070 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,55 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2023. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 6,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,42 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,77 EUR für die RWE-Aktie.

RWE veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 6.072,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.744,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,34 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

