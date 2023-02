RWE Aktie News: RWE gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Die RWE-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 39,99 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 40,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,01 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 40.737 RWE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,05 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2020. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,91 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 10.11.2022 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent auf 10.744,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.855,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2023 veröffentlicht. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 12.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,39 EUR fest.

