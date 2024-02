RWE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von RWE

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 31,81 EUR ab.

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 31,81 EUR nach. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,68 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 746.403 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 43,03 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 EUR. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 0,82 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,994 EUR je RWE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,73 EUR.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,03 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.072,00 EUR im Vergleich zu 10.744,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 5,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

