RWE Aktie News: RWE gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 32,23 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 32,23 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 32,25 EUR. Bei 32,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 100.121 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 markierte das Papier bei 43,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,51 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 31,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 2,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,994 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,73 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,48 Prozent zurück. Hier wurden 6.072,00 EUR gegenüber 10.744,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 18.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2023 5,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

