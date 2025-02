RWE Aktie News: RWE verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

RWE im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 28,29 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 28,29 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,24 EUR nach. Bei 28,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 94.160 RWE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 22,17 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 1,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,69 EUR für die RWE-Aktie.

Am 13.11.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert letztendlich

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt letztendlich zu

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagnachmittag