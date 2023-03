RWE Aktie News: RWE am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 39,77 EUR zu. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,01 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,74 EUR. Zuletzt wechselten 1.505.403 RWE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 9,55 Prozent Luft nach oben. Am 30.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,61 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2020 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,27 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 10.11.2022. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RWE ebenfalls ein EPS von 2,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.744,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 121,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.855,00 EUR in den Büchern standen.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 21.03.2023 vorlegen. RWE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 15.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 4,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

