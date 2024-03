RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Mittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 32,62 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,91 EUR an. Bei 32,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.850.080 RWE-Aktien.

Bei 43,03 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 24,19 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,21 EUR. Dieser Wert wurde am 27.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 7,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2022 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.072,00 EUR im Vergleich zu 10.744,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2023 5,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

E.ON-Aktie springt an: E.ON erwartet Ergebnisnormalisierung für 2024

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell