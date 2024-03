RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag nordwärts

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 32,15 EUR.

Die RWE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 32,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 32,44 EUR. Mit einem Wert von 32,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 231.684 Stück gehandelt.

Bei 43,03 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,21 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,03 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.11.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 49,03 Prozent auf 5.476,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 5,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

