RWE Aktie News: RWE steigt am Vormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 34,73 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 34,73 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 34,80 EUR. Bei 34,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80.684 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 17.05.2023 markierte das Papier bei 42,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 19,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,08 EUR ab. Abschläge von 13,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,10 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,68 EUR.

Am 14.03.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. RWE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,17 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte RWE am 15.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 13.08.2025 dürfte RWE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

