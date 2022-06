RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Abschlägen

Um 14.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 38,24 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,94 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.182.269 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Am 21.07.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,77 EUR für die RWE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 12.05.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,09 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 67,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.783,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.002,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte RWE am 11.08.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 10.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 1,80 EUR im Jahr 2023 aus.

