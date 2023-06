RWE Aktie News: RWE am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel RWE 39,80 EUR

Das Papier von RWE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 39,80 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,89 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,73 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 63.885 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.09.2022 markierte das Papier bei 43,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 10,45 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2022 Kursverluste bis auf 34,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,57 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,45 EUR für die RWE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 11.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,09 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 9.409,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.002,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte RWE am 10.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 14.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 3,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

