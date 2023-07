RWE Aktie News: RWE tendiert am Freitagmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 39,48 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 39,48 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,85 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 199.033 RWE-Aktien.

Bei einem Wert von 43,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2022). Gewinne von 11,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,11 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,07 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,50 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 1,09 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.409,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.002,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte RWE am 10.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 3,88 EUR je Aktie aus.

