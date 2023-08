RWE Aktie News: RWE am Montagmittag gesucht

So entwickelt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 39,22 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 39,22 EUR zu. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 39,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 240.057 RWE-Aktien.

Am 14.09.2022 markierte das Papier bei 43,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 12,09 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,05 EUR am 20.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 8,08 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,73 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 11.05.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 9.409,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,39 Prozent gesteigert.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 präsentieren. RWE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 4,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

